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Рада проведе позачергове засідання в четвер

Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів.

Рада проведе позачергове засідання в четвер
Фото: facebook/Слуга Народу

У четвер, 15 липня, о 16:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомив спікер парламента Дмитро Разумков.

"Підписав розпорядження про скликання у четвер позачергового засідання Верховної Ради на вимогу Президента України. Вже традиційно воно розпочнеться о 16:00. На порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проєкти законів «Про державний екологічний контроль» (№3091) та «Про території Смарагдової мережі» (№4461), а також щодо промислового забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339)", - написав він у фейсбуці.

Разумков також зазначив, що заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), та проєкту закону щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351).

Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463).

Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів.

Нагадаємо, 12-16 липня є останнім пленарним у п'ятій сесії Ради. Сьогодні, 13 липня, за ініціативою президента відбувається позачергове пленарне засідання. За даними джерел LB.ua, не виключено, що третє позачергове відбудеться наступного, "комітетського" тижня.

У червні Разумков говорив, що Рада до кінця сесії розгляне президентський законопроєкт про олігархів (5599). Однак поки що нардепи встигли заслухати його тільки в першому читанні, 1 липня, на позачерговому засідання.

В Раді також не виключають, що парламент влітку збереться на позачергову сесію.

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