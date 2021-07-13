​Зеленський про статтю Путіна: можу тільки позаздрити кількості вільного часу президента Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував статтю президента Росії Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців".

На пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" він зізнався, що поки що не встиг ознайомитися з нею в повному обсязі, але відзначив той факт, що вона має українську версію.

"Якщо президент Російської Федерації вже почав писати українською, значить ми все правильно робимо", - пожартував Зеленський.

"Деякі частини, які я прочитав, - я побачив там глибоку роботу. Президент Російської Федерації витратив багато часу, бо там архівної роботи багато. Що ж, я можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може витратити на такий об'єм такої детальної роботи", - сказав президент.

Зеленський додав, що Путін міг би використати цей час з більшою користую, зустрівшися з ним.

"Ми постійно говоримо про нашу зустріч, про зустріч між президентами України і Російської Федерації. Зараз щось не вистачає часу у президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає час, а зараз бачу результат. Мені здається, що деякі речі - і про які він написав - ми могли б проговорити. Я надав би матеріал, яким також можна скористатися в іншій статті, майбутній", - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що так зване братство українського і російського народу нагадує йому біблейську історію про Авеля і Каїна.

"Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну і скільки втрачено було життів Українців. І згадують, що ми братські народи, в інших випадках. Це не по-братськи так чинити, більше схоже на Каїна і Авеля, щось із цієї історії", - сказав президент України.

Нагадаємо, що Путін у своїй статті назвав Україну дітищем радянської епохи і звинуватив звинуватив більшовиків у "перекроюванні кордонів" та "маніпуляціях з територіями без урахування думки людей".