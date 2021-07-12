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Кілька нардепів з фракції "Голос" заявили про зміну керівника фракції

Сам Ярослав Железняк заперечує проведення голосування згідно зі статутом.

Кілька нардепів з фракції "Голос" заявили про зміну керівника фракції
Фото: facebook/Yan Dobronosov

Нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Втім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Нардепка Олександра Устінова в Facebook повідомила, що за рішення про зміну керівника фракції проголосували 11 народних депутатів. 

"За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову", – зазначила Устінова.

Железняк у Facebook зазначив, що, згідно з положенням про фракцію "Голос", таке рішення має ухвалюватися 14 голосами. 

"Тому заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності", - написав він.

Водночас у коментарях до його допису депутатка Ольга Стефанинишина зазначила, що 14 голосів потрібно для призначення голови і висловлення йому недовіри, "а ми тебе просто звільнили, для цього достатньо більшості, а це 11 голосів".

У коментарі LB.ua Яросав Железняк наполіг, що голосування проведено не було. 

Устінова, коментуючи ситуацію, додала, що Роман Костенко буде виконувати обов'язки керівника фракції, поки 14-ма голосами не проголосують за керівника фракції. 

Втім Железняк заявив, що нового керівника фракції можна призначити тоді, коли принесуть у президію підписаний протокол фракції. За словами нардепа, допоки нового очільника фракції не оголосять, все рівно має виконувати обов'язки попередній очільник. 

Статут фракції
Статут фракції

"Будь-яка робота фракції визначається наступними речами: або за регламентом, або положенням про фракцію. У нас як можна перепризначити главу фракції: коли ти обрав нового главу, ти не можеш його відсторонити, можеш висловити недовіру. Висловлення недовіри, навіть якщо відбулося б таке голосування, це дві третини фракції, тобто 14 голосів", - повідомив він.

Железняк зауважив, що "це рішення не приймалося, вони зібралися в кімнаті, підняли руки, я не бачив, хто голосував і сказав, що відкладаю це рішення. Це рішення ми розглянемо на політраді, є процедура. Тому завтра нічого не буде. Спікер (Разумков) нічого оголошувати на буде", – заявив він. 

Нардеп також додав, що його заступник Роман Костенко відмовився "брати участь у цьому цирку. Є легітимний голова, який виконує обов’язки".

Нагадаємо, що у червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

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