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Порошенко запропонував гроші з "Великого будівництва" направити на збільшення субсидій

Він закликав негайно внести зміни у державний бюджет.

Порошенко запропонував гроші з "Великого будівництва" направити на збільшення субсидій
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає забрати гроші з «Великого будівництва» і передати їх на збільшення субсидій. Про це під час виступу на погоджувальній раді заявив експрезидент, лідер партії Петро Порошенко. Він закликав негайно внести зміни у державний бюджет і збільшити кошти на виплату субсидій.

«З липня на жовтень перенесли підвищення пенсій. Індексація пенсій не проводиться взагалі, тому що вони вважають, що інфляція в країні 6%. Якщо хтось із зеленої влади вийде до крамниці чи на ринок і побачить, що ціни на харчові продукти зросли лише на 6%, то покажіть це всьому народові. Бо здається, що влада і народ живуть у різних країнах», – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що підвищення цін на 20, 30, 50% не компенсовано, як це вимагає закон: «в першу чергу найменш захищеним верствам населення, пенсіонерам».

«Ви на 3 мільйони домогосподарств скоротили тих, хто отримує субсидії. І зараз при цих цінах ви робите їх жебраками. Потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидійний фонд і забезпечити прийняття необхідних законодавчих актів», – резюмував п’ятий президент.

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