Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань

Серед них – про реформу ОПК і ліки з канабісом.

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання парламенту на 13 липня. У порядку денному 5 законопроєктів. Розпорядження про скликання засідання із порядком денним LB.ua надав глава фракції "Голос" Ярослав Железняк. Згодом фото порядку денного в Facebook оприлюднив і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Так, депутати мають розглянути:

Законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822)

"Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недекларування товарів" (5420)

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596)

"Про внесення змін до Податкового кодексу та інших актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (5270)

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Антимонопольного комітету України" (5431)

Фото: Дмитро Разумков Facebook Порядок денний

Обговорення деяких із цих законопроєктів відбуватиметься сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу". Як повідомили джерела Lb.ua у фракції, зокрема, говоритимуть про законопроєкт щодо ліків із канабісом. Доповідатиме по цьому питанню глава профільного комітету Михайло Радуцький.

На засіданні також буде присутній перший віцепрем'єр Олексій Любченко. Він доповідатиме про законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, власником яких є держава.

На фракційне засідання збирався і президент Володимир Зеленський, однак учора він відбув із візитом до Німеччини.

За даними співрозмовників LB.ua у парламенті, цього тижня планується зразу два позачергових, а ще одне можливе наступного, "комітетського" тижня.