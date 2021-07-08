Зеленський зібрався на засідання фракції "Слуга народу"

Депутати планують обговорити законопроєкти по олігархам, урядовий «ресурсний» та щодо легалізації медичного канабісу.

Президент Володимир Зеленський збирається відвідати засідання фракції "Слуга народу", що відбудеться в понеділок, 12 липня.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

Засідання заплановано на 18:00 в партійному офісі "Парковий".

"Ми плануємо обговорити законопроєкти по олігархам, «ресурсний» №5600 Кабміну та законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу", - розповів співрозмовник.

За словами джерел, на засіданні буде присутній голова уряду Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"Кажуть, що попередньо президент буде приймати участь в засіданні фракції. Але точно буде прем‘єр Денис Шмигаль та перший віце Любченко", - додав співрозмовник LB.ua.

Наступного тижня планується два позачергових засідання Верховної Ради.

"На парламентському тижні буде два позачергових засідання, і дуже вірогідно - одне на комітетському тижні (19-23 липня, - ред.)", - розповіло джерело.

"На позачергових засіданнях навряд будемо розглядати №5600 та про олігархів. Скоріше, що не встигнемо розглянути правки (до другого читання). Тому на порядку денному будуть законопроєкти по макрофіну", - додав співрозмовник LB.ua.