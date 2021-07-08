Зеленський зібрався на засідання фракції "Слуга народу"

Президент Володимир Зеленський збирається відвідати засідання фракції "Слуга народу", що відбудеться в понеділок, 12 липня.
Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.
Засідання заплановано на 18:00 в партійному офісі "Парковий".
"Ми плануємо обговорити законопроєкти по олігархам, «ресурсний» №5600 Кабміну та законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу", - розповів співрозмовник.
За словами джерел, на засіданні буде присутній голова уряду Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.
"Кажуть, що попередньо президент буде приймати участь в засіданні фракції. Але точно буде прем‘єр Денис Шмигаль та перший віце Любченко", - додав співрозмовник LB.ua.
Наступного тижня планується два позачергових засідання Верховної Ради.
"На парламентському тижні буде два позачергових засідання, і дуже вірогідно - одне на комітетському тижні (19-23 липня, - ред.)", - розповіло джерело.
"На позачергових засіданнях навряд будемо розглядати №5600 та про олігархів. Скоріше, що не встигнемо розглянути правки (до другого читання). Тому на порядку денному будуть законопроєкти по макрофіну", - додав співрозмовник LB.ua.