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Зеленський зібрався на засідання фракції "Слуга народу"

Депутати планують обговорити законопроєкти по олігархам, урядовий «ресурсний» та щодо легалізації медичного канабісу.

Зеленський зібрався на засідання фракції "Слуга народу"
Фото: facebook/Слуга Народу

Президент Володимир Зеленський збирається відвідати засідання фракції "Слуга народу", що відбудеться в понеділок, 12 липня.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

Засідання заплановано на 18:00 в партійному офісі "Парковий".

"Ми плануємо обговорити законопроєкти по олігархам, «ресурсний» №5600 Кабміну та законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу", - розповів співрозмовник.

За словами джерел, на засіданні буде присутній голова уряду Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"Кажуть, що попередньо президент буде приймати участь в засіданні фракції. Але точно буде прем‘єр Денис Шмигаль та перший віце Любченко", - додав співрозмовник LB.ua.

Наступного тижня планується два позачергових засідання Верховної Ради.

"На парламентському тижні буде два позачергових засідання, і дуже вірогідно - одне на комітетському тижні (19-23 липня, - ред.)", - розповіло джерело.

"На позачергових засіданнях навряд будемо розглядати №5600 та про олігархів. Скоріше, що не встигнемо розглянути правки (до другого читання). Тому на порядку денному будуть законопроєкти по макрофіну", - додав співрозмовник LB.ua.

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