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Єрмак зателефонував Державному секретарю Святого Престолу

Співрозмовники приділили окрему увагу питанню миру на Донбасі.

Єрмак зателефонував Державному секретарю Святого Престолу
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Співрозмовники констатували важливість телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Його Святістю Папою Франциском 30 червня, яка відбувалася в особливий час – у 20-ту річницю візиту Святого Папи Івана Павла ІІ до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема увага була приділена питанню миру на Донбасі.

"Участь Святого Престолу як морального авторитета у привнесенні миру на Донбас є важливою", – зазначив Єрмак.

Він подякував за молитви про відновленню миру в Україні, та наголосив, що це дуже важливо для українців.

Єрмак також порушив питання беатифікації митрополита Шептицького.

Керівник ОП передав від імені президента Володимира Зеленського побажання якнайшвидшого післяопераційного одужання й доброго самопочуття Його Святості Папі Франциску.

Нагадаємо, 30 червня Зеленський зателефонував Папі Римському і привітав понтифіка з днем Святих Апостолів Петра і Павла. Президент України зазначив, що Україна розраховує на взаємодію зі Святим Престолом у привнесенні миру на Донбас.

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