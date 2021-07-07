Посольство Білорусі в Україні вимагає посилити безпеку диппредставництва в Києві

Посольство Білорусі в Україні направило в МЗС України ноту. У документі висловлюється серйозна стурбованість ситуацією через недостатні заходи, які Україна вживає для безпеки дипломатичної місії в Києві.

У диппредставництві наголосили, що неодноразово зверталися до української влади з метою посилення заходів безпеки посольства Білорусі.

Як повідомляє пресслужба білоруського посольства, приводом для ноти став сьогоднішній інцидент біля дипломатичного представництва.

"07.07.2021 під час проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля Посольства Білорусі радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого низка осіб, в тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості: закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітини, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів в результаті застосування газового балончика. Двоє учасників нападу - громадяни України були затримані", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії проаналізували обставини інциденту і дійшли висновку про його "цілеспрямований і заздалегідь спланований характер".

Посольство заявило протест і наполягає на якнайшвидшому розслідуванні з боку українських правоохоронних органів. Також дипмісія вимагає вжити належних заходів щодо недопущення подібних інцидентів.

"Білоруська сторона розглядає ці обставини як безпосередню загрозу безпеці посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу", - йдеться в заяві.

Крім того, посольство вимагає вжити заходів щодо "припинення різного роду провокаційної і протиправної антибілоруської діяльності на території України, проведення якої набуло регулярного, часто радикального характеру".

За інформацією ЗМІ, сьогодні біля посольства Білорусі в Києві відбулася акція на підтримку офіційної білоруської влади, організована головою українського комсомолу Михайлом Кононовичем. Він також є керівником організації "Сябри Волині", яка позиціонує себе як організація етнічних білорусів. Внесений до бази "Миротворець". Під час сталася бійка, є затримані.