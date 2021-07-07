Рудьковського відпустили з-під варти

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід колишньому міністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському, який з кінця червня знаходився під вартою за підозрою у викраденні людини.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд призначив Рудьковському нічний домашній арешт.

Нагадаємо, що Рудьковський підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (" Незаконне позбавлення волі або викрадення людини "), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Катування"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вимагання") Кримінального кодексу України ".

Йому інкримінують організацію резонансного викрадення топменеджера "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який зник безвісти 3 лютого 2012 року, коли його викрали посеред Києва, і знайшовся тільки через три роки, у травні 2015-го. Після викрадення Семінського акціонером компанії став Рінат Ахметов.

Зараз Семінський робить політичну кар'єру, ставши депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Рудьковський тим часом встиг посидіти в російській тюрмі - у грудні 2019 року Московський суд засудив Рудьковського до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві". На початку 2021 року він вийшов на свободу і повернувся в Україну.

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014).