Новинський заявив про можливий вихід з політики

"Не бачу просто сенсу для себе цим займатися".

Депутат Верховної Ради Вадим Новинський заявив, що роздумує про вихід з політики.

"Сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить миру в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити. Не бачу просто сенсу для себе цим займатися", - сказав він у інтерв'ю "Українській правді".

Він пояснив, що саме тому не бере жодної участі у формуванні партії "Україна - наш дім", яку створює його колега Борис Колесніков.

Нагадаємо, що Верховна Рада найближчим часом може ухвалити закон про олігархів, який може стосуватися й Новинського зокрема. Вихід з політики, ймовірно, дозволить йому позбутися статусу олігарха.

Новинський є депутатом Верховної Ради з 2013 року. У попередніх скликаннях був членом фракцій Партії регіонів, "Опозиційного блоку", а зараз є позафракційним

Уродженець Росії, Новинський отримав українське громадянство у 2012 році від тодішнього президента Віктора Януковича.

Депутат є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" та власником блокувального пакету компанії "Метінвест".