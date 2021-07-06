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Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта

Чиновнику було 58 років.

Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Фото: davr.gov.ua

Голова Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта помер у вівторок, 6 липня.

Про це повідомила пресслужба агентства.

"Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого й порядного керівника. Його невичерпний оптимізм та жага до життя завжди додавали нам снаги та впевненості. Важко та боляче усвідомити, що Валентина Михайловича уже не буде з нами, але світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Прощання з померлим чиновником відбудеться 7 липня у Рівному, де його планують поховати.

Шліхта мав 58 років, він очолював Держводагентство з липня 2020 року. Перед тим кілька років керував державним підприємством "Укрхімтрансамік".

Причина його смерті не повідомляється.

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