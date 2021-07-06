З ініціативи України в ОНН проведуть засідання з протидії дезінформації, - Кулеба

Завтра за ініціативи України в Організації Об’єднаних Націй уперше відбудеться онлайн-засідання високого рівня на тему "Перевірка фактів як глобальна практика з протидії дезінформації та неправдивим відомостям".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна має міцно закріпити за собою роль лідера у протидії дезінформації. Глава держави Володимир Зеленський говорив про це вчора на форумі Україна 30: український досвід цінний не лише для нас самих, але і для наших партнерів", - написав Кулеба у фейсбуці.

Співорганізаторами засідання виступають Україна, США, Литва, ЄС, Республіка Корея, Коста-Ріка, Гана, Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН. Участь візьмуть також представники Facebook, ООН, МЗС Литви, іноземні дипломати, міжнародні та українські експерти.

Ключові теми засідання - перевірка фактів та джерел інформації, діяльність онлайн-платформ, сучасні тенденції боротьби з дезінформацією, можливості для співпраці.

"Роки токсичної російської пропаганди навчили нас перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Іншого вибору не було, якщо хотілося вижити. Це приклад, як Україна перетворила вразливість на власну додану вартість. Іншими словами, російська пропаганда зробила Україну сильнішою", - зазначив глава українського МЗС.

Нагадаємо минулого тижня Україна також ініціювала в Женеві спільну заяву від імені майже шістдесяти держав про негативний вплив дезінформації на права людини.