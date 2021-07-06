Зеленський зберігає недосяжний для конкурентів рейтинг, - опитування

У другому турі президент легко виграє і у Порошенка, і у Бойка, і у Тимошенко.

Володимир Зеленський виграв би вибори президента, якби вони проводилися в середині літа 2021 року. Як свідчать дані останнього соцопитування групи "Рейтинг", у першому турі він може розраховувати на підтримку 29,1% респондентів, а у другому турі перемагає будь-якого рейтингового кандидата.

Найближчими суперниками Зеленського є Петро Порошенко (13,4%), Юрій Бойко (12,5%) та Юлія Тимошенко (11,3%).

Решта кандидатів станом на середину 2021 року не мали б шансів на проходження до другого туру президентських виборів. За Ігоря Смешка готові проголосувати тільки 8,7% виборців, за Євгенія Мураєва - 5,5%, за Володимира Гройсмана - 4,6%, за Олега Ляшка - 3,4%.

Моделювання другого туру президентських виборів показало, що президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат - 65% проти 35%, у парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.

Парламентський рейтинг очолює президентська партія "Слуга народу" (24,9%). Разом з нею прохідний бар'єр упевнено долають "Європейська солідарність" – 13,5%, "ОПЗЖ" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%. Решта політичних партій у цьому опитуванні набрали менше 5%.

Опитування проводилось 30 червня - 3 липня методоом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Соціологи опитали 2500 респондентів. Можлива похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, що червневе опитування Центру Разумкова давало Зеленському 32%, Порошенку - 17%, Бойку - 13%, Тимошенко - 10%.