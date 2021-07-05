Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС

Перше місце - у "Слуги народу", друге ділять "ЄС", "ОПЗЖ" і Батьківщина.

Сім політичних партій мали б шанси на проходження 5%-го виборчого бар'єру до Верховної Ради, якби вибори відбувалися в кінці червня.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 22-29 червня.

Найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" (20,6% серед тих, хто визначився з вибором).

Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) ділять "ОПЗЖ" (16,9%), "ЄС" (15%) і "Батьківщина" (14,7%).

Також проходять "Сила і честь" (7%), Радикальна партія Олега Ляшка (5,7%) і "Українська стратегія Гройсмана" (5,1%).

Партія "Голос", яка зараз входить до складу парламенту, на нових виборах не мала б жодного шансу, її підтримка - 1,9%.

Рейтинг партій, кінець червня 2021 року

Опитування проводилося методом особистого інтерв'юз використанням планшета. Було опитано 2031 людину. Статистична похибка - не більше 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, що попереднє опитування КМІС, яке проводилось на початку червня, продемонструвало дещо інші результати: "Слуга народу" - 20,3%, "ЄС" - 18,5%, "Батьківщина" - 12,0%, "ОПЗЖ" - 11,9%, "Сила і честь" - 7,2%.

Партії Ляшка і Гройсмана у попередньому опитуванні набирали менше 5%.