Лідер "Євросолідарності" в понеділок разом з однодумцями їде на Схід.

Наступний комплект для оптичної розвідки, який буде придбаний і доставлений на фронт коштом Фонду Петра Порошенка та волонтерів, призначений для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Про це п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" заявив під час благодійної акції "Музично-кулішева субота", організованої Святославом Бойком – відомим музикантом, волонтером, лідером гурту "Широкий Лан".

Порошенко також повідомив, що у понеділок знову разом з однодумцями їде на Схід

"Я в понеділок поїду в Нью-Йорк. Бо смуга оборони 10-ої бригади – це Зайцево, Шуми, Нью-Йорк. У 10-ту бригаду, куди ми передаємо бригадний комплект спостереження, закриваючи нашу роботу, яка коштує 765 тисяч гривень. А ще сітку купуємо, генератори, всього буде майже мільйон. Половину як завжди дає наш з Мариною фонд, а половину – ви. 3 тисячі українців, які взяли участь зі «Справою Громад» для того, щоб це стало можливим – це круто. Разом ми робимо дуже корисну справу", - сказав він.

Фото: eurosolidarity.org

"А ще фантастичні музиканти – і Святослав Бойко, і Христина Панасюк поїдуть для того, щоб тримати дуже високо бойовий дух наших воїнів", - додав Порошенко.

Він також подякував за підтримку благодійного проекту компанії "Розетка".

"Хочу подякувати «Розетці» з Чечоткіним, бо він нам дає фантастичні знижки для того, щоб ми генератори, які називаються «Розетка», теж привезли на фронт нашим воїнам. І цим ми будемо займатися постійно", - зазначив Порошенко.

Як відомо, Порошенко разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення для відеоспостереження. 27 травня Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів Порошенко, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.