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Жіноча частина Кабміну виступила проти взуття на підборах під час параду

"Пруський крок на параді у такому взутті – це навмисно заподіяна шкода здоров'ю".

Жіноча частина Кабміну виступила проти взуття на підборах під час параду
Фото: АрміяInform

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина, міністри Марина Лазебна і Юля Лапутіна і урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко виступили проти рішення вивести жінок на військовий парад до 30-річчя незалежності України в формі з туфлями на підборах.

Про це йдеться у їх спільній заяві, що адресована міністру оборони Андрію Тарану.

"Взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а «пруський» крок на параді у такому взутті – це навмисно заподіяна шкода здоров'ю солдаток. Оскільки сьогодні в Збройних силах України проходять службу 57000 жінок – це неприпустимо", - заявили вони.

У заяві йдеться, що невисокі підбори дійсно можуть бути частиною парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць, але не під час марширування на парадах.

Тому вони вимагають від міністра оборони негайно замінити взуття для на більш комфортне. Також міністру радять сформувати змішані "коробки" військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки; визначити собі радника з гендерних питань і опитати жінок сектору безпеки і оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби, включаючи форменний одяг.

Нагадаємо, що скандал довкола жіночого взуття розгорівся після того, як інформагентство Міноборони "АрміяInform" повідомило, що "разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ". На оприлюднених світлинах видно, що жінки марширують у чорних туфлях із підборами. 

У такому марші мають взяти участь курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одна з курсанток, яких готують до участі в марші, розповіла, що "сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".

2 липня перед початком години запитань до уряду в Верховній Раді віцеспікерка Олена Кондратюк, до якої долучилися й інші депутатки і депутати, наголосила на успішній боротьбі за рівність прав жінок у ЗСУ. Окремі депутатки принесли в зал взуття на підборах та поклали його перед міністром оборони.

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