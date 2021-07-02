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Парламент оновив військовий поховальний ритуал

Упорядкування військового поховального ритуалу сприятиме належному вшануванню пам’яті загиблих осіб та зростанню шани та поваги в суспільстві до загиблих захисників України.

Парламент оновив військовий поховальний ритуал
Ілюстративне фото
Фото: Ukrainian Military Pages

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4636-1, який затверджує військовий похоронний ритуал. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що упорядкування військового поховального ритуалу сприятиме належному вшануванню пам’яті загиблих осіб та зростанню шани та поваги в суспільстві до загиблих захисників України.

Законом врегульовано питання вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та інших осіб шляхом внесення змін до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, повідомили в пресслужбі парламенту

Законом розширено дію положень Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України в частині, що стосується поховання, на військовослужбовців, які померли під час захисту незалежності та територіальної цілісності України; військовослужбовців, які померли під час виконання обов’язків військової служби; померлих або загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи в районах АТО в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на деякі інші категорії осіб тощо.

Військовий поховальний ритуал включає організацію проведення прощання, транспортування і поховання (кремації) тіла померлого військового. 

Для організації ритуалу за загальною церемонією начальник відповідного гарнізону призначає почет. Прощання проводиться у місці, узгодженому з родичами, близькими особами, а у разі їх відсутності – з посадовою особою, яка приймала рішення про проведення військового поховального ритуалу. За згодою родичів під час прощання може проводитися релігійний ритуал.

Законопроєкт також визначає правила транспортування, поховання і вшанування загиблого.

Нардеп "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович повідомив у Facebook, що робота над розробкою оитуалу почалася в Українському інституті національної пам'яті разом із тодішньою міністеркою з питань ветеранів Ірина Фріз.

Нагадаємо, що в першому читанні цей законопроєкт ухвалили у квітні цього року. 

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