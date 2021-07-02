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У вихідні в Україні прогнозують дощі, грози, місцями град і шквали

На сході країни переважатиме жарке, на заході - помірно тепле повітря.

У вихідні в Україні прогнозують дощі, грози, місцями град і шквали
Фото: www.ljplus.ru

Найближчої доби у більшості областей України очікується нестійка погода, оскільки на сході країни переважатиме жарке, на заході - помірно тепле повітря.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу, 3 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, у Карпатському регіоні, вдень і на Лівобережжі місцями значні дощі.

Вітер північно-західний (на Лівобережжі - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, удень 23-28°, у східних і північно-східних областях місцями до 33°.

У Києві в суботу короткочасні грозові дощі; температура вночі 18-20°, удень 26-28°.

У неділю, 4 липня, в західних і північних областях України місцями пройдуть невеликі дощі; на решті території помірні, в південних і центральних областях удень місцями значні дощі зливового характеру; у всій Україні грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних і східних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, у західних областях 13-16°; удень 24-29°, у східних областях до 34°.

У Києві в неділю вночі невеликий, удень помірний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

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