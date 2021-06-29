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По всій Україні оголосили штормове попередження

Грози, град і шквали очікуються на усій території, крім південних областей.

По всій Україні оголосили штормове попередження
Фото: EPA/UPG

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища протягом доби, 29 червня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що грози, град і шквали очікуються на усій території, крім південних областей.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.

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