У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Зеленський підписав закон про "податок на Google"
Зеленський підписав закон про "податок на Google"
Російські найманці в ЦАР цього року вбивали мирних мешканців, грабували будинки і розстріляли вірян у мечеті, - NYT
Російські найманці в ЦАР цього року вбивали мирних мешканців, грабували будинки і розстріляли вірян у мечеті, - NYT
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила розкрадання 1,5 млн гривень на будівництві ковід-відділення на Закарпатті

Директору фірми-підрядника повідомлено про підозру.

СБУ викрила розкрадання 1,5 млн гривень на будівництві ковід-відділення на Закарпатті
Фото: ssu.gov.ua

На Закарпатті викрили схему розкрадання державних грошей, виділених на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19. Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 млн гривень, а з цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура перемогла у тендері на проведення будівельних та ремонтних робіт медичного закладу. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на ковід.

"При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише «на папері»", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до оборудки осіб.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у серпні минулого року чиновникам Закарпатської ОДА повідомили про підозру в розтраті 29,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19.

У липні 2020 року через зростання захворюваності на Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 було залучено чотири додаткові лікарні. Раніше, у квітні, в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень, потім він збільшився до 66 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню захворювання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також