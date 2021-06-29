На Закарпатті викрили схему розкрадання державних грошей, виділених на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19. Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 млн гривень, а з цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура перемогла у тендері на проведення будівельних та ремонтних робіт медичного закладу. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на ковід.

"При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише «на папері»", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до оборудки осіб.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у серпні минулого року чиновникам Закарпатської ОДА повідомили про підозру в розтраті 29,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19.

У липні 2020 року через зростання захворюваності на Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 було залучено чотири додаткові лікарні. Раніше, у квітні, в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень, потім він збільшився до 66 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню захворювання.