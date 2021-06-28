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Помер український літературознавець Володимир Моренець

Вченому було 68 років.

У Києві в віці 68 років помер літературознавець, критик, перекладач Володимир Моренець.

Про це повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.

"Сьогодні нас покинув Володимир Пилипович Моренець. Вічна йому пам'ять і Царство Небесне", - написав він у фейсбуці.

Моренець був доктором філологічних наук, професором, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка. Тривалий час працював в НаУКМА, де викладав теорію та історію літератури і завідував кафедрою літератури. Був одним із основоположників розвитку та формування докторської школи НаУКМА.

"Талановитий і знаний науковець, Володимир Пилипович прийшов до Могилянки у вересні 1996... Відтоді все його життя було пов'язане з нашим університетом, факультетом й очолюваною ним кафедрою літературознавства. Скільки започаткувань і важливих справ було зроблено ним на посадах завідувача кафедри, декана маґістеріуму, віце-президента, першого віце-президента", - написала у прощальному слові декан факультету економічних наук, професор НаУКМА Марина Ткачук. 

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