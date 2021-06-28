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В Індійському океані сталась пожежа на контейнеровозі з українськими моряками

Загинула одна людина.

Фото: facebook.com/IndianCoastGuard

В районі Шрі-Ланки у Індійському океані 25 червня сталась пожежа на контейнеровозі MSC Messina з українськими моряками.

За даними Seafarers Journal, внаслідок займання у машинному відділенні загинув 20-річний моряк з Одеси. Для нього це був лише другий рейс. Інші члени екіпажу знаходяться на аварійному судні. З моменту надзвичайної події моряки не мають зв'язку.

Судно MSC Messina йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур.

Міністерство закордонних справ України доручило посольствам в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на цьому судні.

Берегова охорона Індії повідомила, що станом на 27 червня постраждали контейнеровоз на буксирі йшов у Сінгапур.

На його борту було 28 членів екіпажу, один із них загинув.

Фото: facebook.com/IndianCoastGuard

Фото: facebook.com/IndianCoastGuard

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