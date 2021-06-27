Киян попереджають про грози у понеділок

У Києві у понеділок, 28 червня очікуються грози – це перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Київрада з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

“Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор” за тел.: 284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найближчої доби в західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, а на решті територій атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду. У столиці температура вночі становитиме 17-19°, вдень близько 25°.

У Київській області через негоду зранку, 27 червня було знеструмлено 129 населених пунктів.