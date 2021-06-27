Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Киян попереджають про грози у понеділок

На вулицях столиці чергуватиме додаткова спецтехніка.

Киян попереджають про грози у понеділок
Фото: ЕРА/UPG

У Києві у понеділок, 28 червня очікуються грози – це перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Київрада з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

“Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор” за тел.: 284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найближчої доби в західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, а на решті територій атмосферні фронти зумовлять нестійку погоду. У столиці температура вночі становитиме 17-19°, вдень близько 25°.

У Київській області через негоду зранку, 27 червня було знеструмлено 129 населених пунктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також