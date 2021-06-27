Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)

Хлопець не добіг до фінішу 200 метрів.

Під час подолання однієї з дистанцій Львівського півмарафону-2021 помер 23-річний бігун.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

“Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким”, – повідомив мер Львова Андрій Садовий у соцмережі Facebook.

Детальніше про летальний випадок повідомлять пізніше.

Оновлення 12:36. Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань, повідомив zaxid.net.

За попередніми даними, загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах.

Під час сьогоднішнього півмарафону на 21 км він показував дуже добрий результат і очевидно намагався встановити рекорд.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року учасник марафону Avantazh Kharkiv International Marathon Євген Колеров знепритомнів на дистанції і помер.

У жовтні 2017 року у Києві під час забігу на марафоні помер директор "Тернопільського м'ясокомбінату" Віктор Малюта.

У квітні 2015 року у Києві загинув учасник міжнародного напівмарафону (21 км) "Біг за Україну".