Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)

Під час подолання однієї з дистанцій Львівського півмарафону-2021 помер 23-річний бігун.
Про це повідомили у Львівській міськраді.
“Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким”, – повідомив мер Львова Андрій Садовий у соцмережі Facebook.
Детальніше про летальний випадок повідомлять пізніше.
Оновлення 12:36. Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань, повідомив zaxid.net.
За попередніми даними, загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах.
Під час сьогоднішнього півмарафону на 21 км він показував дуже добрий результат і очевидно намагався встановити рекорд.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року учасник марафону Avantazh Kharkiv International Marathon Євген Колеров знепритомнів на дистанції і помер.
У жовтні 2017 року у Києві під час забігу на марафоні помер директор "Тернопільського м'ясокомбінату" Віктор Малюта.
У квітні 2015 року у Києві загинув учасник міжнародного напівмарафону (21 км) "Біг за Україну".