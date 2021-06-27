В Україні знеструмлено 393 населені пункти

На Київщині електропостачання немає у 129 селах та містечках.

В Україні через негоду знеструмлено 393 населені пункти у 8 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Електропостачання немає: у Київській області – у 129 населених пунктах, Чернігівській – 73, Житомирській – 57, Черкаській – 50, Вінницькій – 26, Львівській – 26, Кіровоградській – 20 та Одеській – 12.

Окрім того, 26 червня у Львові продовжувались роботи з ліквідації наслідків буревію. “Підрозділами ДСНС розрізано та прибрано 18 дерев на семи вулицях. Всього з 25 червня відкачано близько 2 тис. 830 м3 води з 23 присадибних ділянок, 13 житлових будинків та 1 підземного переходу, розрізано та прибрано 86 дерев”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби від ДСНС залучалось 19 осіб та 6 одиниць техніки – з початку негоди 199 осіб та 60 машин.

Станом на 07:00 неділі, 27 червня рятувальники роботи завершено.

Нагадаємо, 27 червня у північних, центральних та південних областях України – місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий), грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.