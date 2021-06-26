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Надзвичайники перейшли на посилений режим роботи з нагоди святкування Дня Конституції

У готовності перебуває і авіація рятувальників.

Надзвичайники перейшли на посилений режим роботи з нагоди святкування Дня Конституції
Фото: mvs.gov.ua

З нагоди відзначення Дня Конституції України ДСНС перейшла на посилений режим несення служби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У такому режимі надзвичайники працюватимуть до 09:00 29 червня.

“У цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, напередодні на території країни були проведені роз’яснювальні заходи щодо необхідності дотримання вимог правил пожежної безпеки та безпочного відпочинку біля водойм.

У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

Нагадаємо, Верховна Рада України проведе 28 червня урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

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