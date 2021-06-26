У Львові після вчорашньої зливи трамваї лише у суботу зранку, 26 червня почали повертатися у депо.

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова первинної профспілкової організації комунального підприємства "Львівелектротранс" Остап Олексів.

“Львівелектротранс" протягом 15 годин не спромігся забезпечити заїзд трамваїв в депо. Водії ночували у вагонах. Таким чином зміна тривала понад 16 годин. Про умови краще не згадувати”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що “яким чином вагони, що зранку заїжджають в депо, проходитимуть щоденний огляд, можна лише здогадуватись”.

За словами Олексіва, також постає питання, чи буде дотримано “Львівелектротрансом” вимоги КЗпП, відповідно до яких перерва між змінами повинна бути вдвічі довшою, ніж зміна. “Тобто водій, який заїхав сьогодні із вчорашньої зміни може бути занаряджений до роботи лише на завтра”, – зазначив він.

У Львівській міськраді повідомили, що о 21:00 25 червня було ввімкнено струм на пр. Ч. Калини, тому рух 8 трамваю було відновлено в обох напрямках. Також відновлено рух тролейбусів 23, 23а, 24.

Фото: Facebook/Громадський електротранспорт Львова

У суботу, 26 червня відновили рух всього електротранспорту, за винятком тролейбусів №22, 29 і 30 та трамвая № 3.

Додамо, як інформує Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, станом на 12:00 26 червня в області тимчасово без електропостачання залишились 198 населених пунктів області (76 - повністю, 122 - частково).

Нагадаємо, після обіду в п’ятницю, 25 червня, Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Через вимкнення струму електротранспорт у місті припинив курсувати елеткротранспорт. Вночі було виявлено 145 поривів на мережах зовнішнього освітлення, 6 опор впало.

Сьогодні в обласному центрі продовжують ліквідовувати наслідки бурі. Планується відновити загальноміське освітлення на 80%