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Біля Пісків загинув український військовий

За добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню.

Біля Пісків загинув український військовий
Фото: pravda.com.ua

Протягом п’ятниці, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки та Авдіївки були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

Станом на 07:00 суботи, 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

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