Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри, ще двох – засуджено до позбавлення волі.

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час обшуків у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох – засуджено до позбавлення волі.

У Києві контррозвідники викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Для поширення ворожого контенту він використовував власні акаунти у соціальних мережах.

Фото: ssu.gov.ua

У Маріуполі кіберфахівці заблокували діяльність місцевого жителя, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону і закликав до ведення агресивної війни.

Наразі перевіряється інформація щодо співробітництва зловмисника із спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

У Сумській області повідомлено про підозру мешканцю міста Путивль, який поширював в інтернеті матеріали із закликами до повалення конституційного ладу.

Фото: ssu.gov.ua

На Черкащині викрито інтернет-агітатора, який закликав до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями. Також встановлено мешканку регіону, яка агітувала до зміни меж кордону нашої країни.

У Закарпатській області заблоковано деструктивну інтернет активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали заклики до відокремлення окремих територій України, де проживають національні меншини.

На Вінниччині було засуджено зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ виявила в лавах поліції колишнього бойовика "ЛНР".