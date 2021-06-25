Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні днями трохи спаде спека і пройдуть дощі

У неділю вдень у більшості областей - короткочасні дощі та грози.

В Україні днями трохи спаде спека і пройдуть дощі
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби в Україні збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт і зниження температури.

Про це повідомляє "Інтрфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У суботу, 26 червня, вночі у західних, а вдень і в північних, центральних областях короткочасні грозові дощі. Місцями град і шквали 15-20 м/с. 

Удень на заході країни місцями сильні зливи. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +18...+23, вдень +31...+36, на заході країни +23...+28.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі +21...+23, вдень +32...+34.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура в Києві вдень 26 червня була в 1939 році й становила +32,2, найнижча вночі +7,2  у 1949 році.

У неділю, 27 червня, вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень у північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21, у західних областях +12...+17. Вдень +24...+29, на сході до 32°.

У Києві в неділю вночі місцями короткочасний дощ, удень грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі +18...+20, вдень +26...+28.

Температура води в Чорному та Азовському морях 25 червня становила +20...+26, в Дніпрі в межах Києва +24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також