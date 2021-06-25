В Україні днями трохи спаде спека і пройдуть дощі

У неділю вдень у більшості областей - короткочасні дощі та грози.

Найближчої доби в Україні збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт і зниження температури.

Про це повідомляє "Інтрфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У суботу, 26 червня, вночі у західних, а вдень і в північних, центральних областях короткочасні грозові дощі. Місцями град і шквали 15-20 м/с.

Удень на заході країни місцями сильні зливи. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +18...+23, вдень +31...+36, на заході країни +23...+28.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі +21...+23, вдень +32...+34.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура в Києві вдень 26 червня була в 1939 році й становила +32,2, найнижча вночі +7,2 у 1949 році.

У неділю, 27 червня, вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень у північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21, у західних областях +12...+17. Вдень +24...+29, на сході до 32°.

У Києві в неділю вночі місцями короткочасний дощ, удень грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі +18...+20, вдень +26...+28.

Температура води в Чорному та Азовському морях 25 червня становила +20...+26, в Дніпрі в межах Києва +24.