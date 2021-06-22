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Сильна спека утримається до вихідних, - Укргідрометцентр

Денні максимуми у більшості областей досягатимуть 31-36°С.

Сильна спека утримається до вихідних, - Укргідрометцентр
Фото: EPA/UPG

До кінця цього тижня в Україні передбачається суха, малохмарна та спекотна погода. Температура повітря удень подекуди сягатиме +36°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики пов’язують погодні умови з поширенням на більшій частині території України антициклону ZOE.

У південних областях та Карпатах ймовірні короткочасні локальні дощі та грози.

На решті території країни буде сухо

"Послаблення спеки очікуємо в суботу та неділю. Саме в ці дні до Україні із заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 20 червня у Києві через спеку обмежили рух вантажівок.

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