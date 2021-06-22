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У центрі Києва на Лютеранській провалився асфальт

Внаслідок аварії на водогоні стався підмив основи проїжджої частини.

У центрі Києва на Лютеранській вулиці провалився асфальт внаслідок аварії на водогоні.

Про це повідомили в "Київавтодорі" та патрульній поліції.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"Внаслідок аварії на мережах «Київводоканалу» трапився підмив основи і провал проїжджої частини. На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій", - йдеться в повідомленнях.

Через аварію довелося частково обмежити рух біля будинку №19.

Це щонайменше друга подібна аварія в Києві за останні кілька днів.

20 червня на Дарницькому бульварі стався витік води із-під землі на проїжджу частину у результаті пошкодження водопровідної мережі. Ліквідувати аварію змогли лише на наступний день, довелося замінити три метри труби.

Фото: facebook.com/vodokanal

У кінці травня через прорив водопроводу затопило вулицю Антоновича біля станції метро "Либідська" та ТРЦ Ocean Plaza.

14 травня прорвало трубу з гарячою водою на Пушкінській вулиці, а 20 травня через аварію на трубопроводі утворився 10-метровий грязьовий фонтан на Голосіївському проспекті.

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