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У Києві затопило гарячою водою Пушкінську вулицю

Аварія сталася на трубопроводі, який проклали ще в 1951 році.

У Києві затопило гарячою водою Пушкінську вулицю
Фото: ukrinform.ua

У Києві в п'ятницю, 14 травня, прорвало трубу з гарячою водою на Пушкінській вулиці.

Як повідомляється на сайті КМДА, пошкодження теплоносія в районі будинків №19 і №22 сталося близько 10:45.

Через 10 хвилин місце пошкодження локалізували, для цього довелося відключити гарячу воду для чотирьох сусідніх будинків.

Трубопровід, де сталася  аварія, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.

Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

За даними "Київтеплоенерго", в столиці України 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

За останні два роки підприємство замінило 270 км тепломереж. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року на Петропавлівській вулиці в Києві провалився асфальт. Через кілька тижнів після цього - В затопило гарячою водою підземний перехід на проспекті Перемоги, 39 недалеко від станції метро "Шулявська

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