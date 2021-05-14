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Зеленський призначив стипендії українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Указ підписано 13 травня.

Зеленський призначив стипендії українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Фото: facebook.com/babynyar.memorial

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомив глава його офісу Андрій Єрмак на церемонії відкриття меморіальної синагоги "Місце для роздумів" в Бабиному Яру в Києві.

"Цього року 14 травня Україна вперше визначає День пам'яті українців, які рятували євреїв від Голокосту під час Другої світової війни. Ці герої, ці праведники своїм подвигом подарували надію, віру в те, що людяність, доброта - сильніші за війну, сильніші за жорстокість", - сказав Єрмак.

Він повідомив, що Україна займає четверте місце у світі за кількістю людей, яких центр "Яд Вашем" удостоїв звання "Праведник народів світу", - їх 2 659.

"Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей", - сказав Єрмак.

Після цього він повідомив, що 13 травня Зеленський підписав указ, "за яким встановлюються постійна державна стипендія для праведників, для українців, які рятували євреїв від Голокосту".

Нагадаємо, що 14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

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