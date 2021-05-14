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ДБР звинуватило полковника поліції в замаху на вбивство через три роки після інкримінованого злочину

Чоловіка підозрюють у спробі вбивства єгеря заповідника.

ДБР звинуватило полковника поліції в замаху на вбивство через три роки після інкримінованого злочину
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з управлінь сумського облуправління Національної поліції.

На сайті ДБР повідомляється, що йому закидають посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

Інкримінований злочин стався ще у серпні 2018 року в Херсонській області.

Місцеве видання "Новий день" тоді писало, що поліцейський відпочивав біля моря на охоронній території Чорноморського біосферного заповідника, звідки його прогнав єгер. Поліцейський образився і вночі прийшов до єгеря з озброєною компанією.

Сталася бійка, під час якої поліцейський вистрілив з травматичного пістолета, при цьому куля зрикошетила йому ж у щоку.

У нападника при собі було посвідчення на ім'я полковника Володимира Журавля. Людина з таким іменем очолює управління логістики та матеріально технічного забезпечення ГУ НП в Сумській області.

Офіційна версія конфлікту звучить так:

"У серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків. У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України «Морський» поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю. Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив. Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника".

Досудове розслідування тривало майже три роки, за його результатами поліцейському 13 травня 2021 року повідомили про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура. Оперативний супровід — Херсонське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

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