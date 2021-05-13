Семеро чинних і колишніх співробітників Департаменту соцполітики КМДА отримали підозру

Головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА.

Їм закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією слідства, гроші вкрали протягом 2017-2019 років на договорах із закупівлі засобів особистої гігієни за завищеними удвічі цінами.

Серед підозрюваних - заступник директора Департаменту соцполітики, головний спеціаліст відділу, завідувач сектору та колишній начальник відділу.

Нагадаємо, що протягом 11-12 травня правоохоронні органи влаштували цілий ряд обшуків у структурах КМДА. Слідчі дії відбувалися в "Київзеленбуді", "Спецжитлофонді", "Київавтодорі", "Київміськсвітлі", Департаменті земельних ресурсів та Департаменті соціальної політики. Обшукали також підрядника будівництва Подільського мосту.

Про обшук повідомив і наближений до мера Києва екснардеп Артур Палатний, який є головою виконавчого комітету партії "УДАР". 13 травня прокуратура повідомила про виявлення злочинної групи, яка спільно зі службовими особами КМДА займалася "кришуванням" нелегальної торгівлі в підземних переходах. Її начебто організував колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань.