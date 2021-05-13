У Верховній Раді 9-го скликання 35 докторів наук та 73 кандидати, - рух "Чесно"

Більше чверті депутатів отримують надбавку за вчений ступінь чи почесне звання.

Загалом у Верховній Раді 9-го скликання станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) - 73 нардепи (найбільше - юридичних та економічних наук), почесне звання "заслужений" (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мають 35 нардепів. А 23 депутати є викладачами, доцентами, професорами або ж ректорами.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції "Слуги народу" - 32, на другому місці ОПЗЖ - 12, найменше - чотири нардепи - у депутатській групі "За майбутнє" та позафракційні.

Найбільша кількість депутатів зі званням "заслужений" також у "Слуги народу" та ОПЗЖ - вісім осіб, більшість із них - заслужені юристи.

Наприклад, нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук є дійсним членом Національної академії правових наук України. У 1996 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування”. У 1997 році - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення".

Науковий ступінь доктора юридичних наук він отримав у 1997-му, а вчене звання професора - у 2001 році. Раніше повідомлялося, що Медведчук задекларував 55 тис. гривень, одержаних за звання академіка.

У 2001 році історик, письменник та ексдепутат Дмитро Чобіт видав книгу "Нарцис. Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука", в якій розкритикував його науковий доробок.

Наразі у Раді 9-го скликання трохи більше чверті депутатів отримують надбавку за вчений ступінь чи почесне звання, а 20 депутатів отримують подвійну надбавку.

Згідно із розпорядженням спікера парламенту Дмитра Разумкова від 14 січня 2020 року № 99-к "Про оплату праці народних депутатів України у 2020 році", встановлена доплата за науковий ступінь:

кандидата наук (доктора філософії) - 15% посадового окладу;

доктора наук - 25%;

за почесне звання "заслужений” - 20%;

за почесне звання “народний” - 40%.

Натомість оклад депутата, згідно з постановою, встановлений виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня кожного року. Наразі він становить 2270 гривень.

Фото: cdn.chesno.org

У 2021 році посадові оклади Верховної Ради виглядають так:

голова Верховної Ради — 27 240 гривень (12 мінімумів);

перший заступник — 26 105 гривень (11,5 мінімумів);

заступник — 24 970 гривень (11 мінімумів);

голова комітету, спецкомісії, фракції чи групи — 23 835 гривень (10,5 мінімуму);

перший заступник, заступник голови комітету, заступник голови спецкомісії, секретар комітету, заступник голови депутатської фракції чи групи, голова підкомітету комітету — 23 381 гривня (10,3 мінімуму);

член комітету — 22 770 гривень (10,0 мінімуму).

Виходячи з цього, у пересічного депутата - члена комітету надбавка складе 3415,50 гривні на місяць.

Фото: chesno.org

Таку суму отримуватиме нардеп Ілля Кива - за умови, що він остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук з державного управління. До кінця роботи Ради 9-го скликання вона становитиме майже 110 тис. гривень.

Нагадаємо, 26 квітня нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". На питання під час захисту дисертації він пообіцяв відповісти в наступній науковій роботі.