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Кулеба оновив склад наглядової ради Українського інституту

У шістьох членів ради завершився трирічний строк повноважень.

Кулеба оновив склад наглядової ради Українського інституту
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав наказ про планове оновлення складу наглядової ради Українського інституту Міністерства закордонних справ.

Про це Кулеба повідомив у фейсбуці.

Глава МЗС пояснив, що цьогоріч у шістьох членів ради завершився трирічний строк повноважень, тому ще в квітні був оголошений відбір на заміну. Відповідно до правил, глава МЗС не номінує кандидатів до наглядової ради, а обирає їх із запропонованих громадськістю пропозицій. По одному члену ради номінують міністерства культури і освіти.

"Ми публічно оголосили про збір пропозицій, зібрали їх і я зробив свій вибір. Вітаю нових членів наглядової ради Українського інституту МЗС: Юлія Сінькевич, Юлія Федів, Катерина Чуєва, Марина Песенті, Лариса Петасюк, Василь Мірошниченко", - написав міністр.

Дмитро Кулеба подякував Володимирові Єрмоленку, Лілі Млинарич, Олесі Островській, Ірині Подоляк, Ахтему Сейтенбаєву та Світлані Фоменко за три роки плідної співпраці та вагомий внесок у розбудову публічної дипломатії МЗС.

Нагадаємо, в червні 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив створення державної установи "Український інститут" для презентації України за кордоном і просування її іміджу в світі. Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо створення Українського інституту, віднісши його до сфери управління МЗС.

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