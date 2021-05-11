Глава МЗС України візьме участь у засіданні формату "Центральноєвропейської п'ятірки"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні глав дипломатій Центральноєвропейської п'ятірки, яка складається з Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

У такому форматі зустріч відбувалася один раз, у березні цього року, але українського міністра закордонних справ не залучали, повідомили на сайті МЗС. Кулеба 12-13 травня перебуватиме у Словаччині.

"Дмитро Кулеба обговорить з колегами безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту та поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі, інтеграцію України до ЄС і НАТО", – йдеться у повідомленні.

Центральноєвропейська п'ятірка (Central 5, С5) – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, створений у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства. У межах цього формату п’ять країн Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики. Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо (Словенія).