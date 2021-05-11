У США підозрюють російське ГРУ в атаках зі зброєю спрямованої енергії на своїх розвідників, – Politico

Офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії. Агенти, ймовірно, використовували зброю спрямованої енергії, повідомляє Politico з посиланням на трьох нинішніх та колишніх посадовців, знайомих із обговореннями.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Беззаперечних доказів США поки не мають, але вважається, що російський підрозділ військової розвідки може стояти за атаками. Останніми тижнями активізувалося розслідування. Представник Конгресу заявив, що до звивчення причетності російського ГРУ залучені всі 18 федеральних розвідувальних агентств.

Анонімне джерело в Білому домі підтвердило, що Рада нацбезпеки працює з іншими агентствами щодо "нез'ясованих інцидентів зі здоров'ям".

"Здоров'я американських службовців є першим пріорітетом для адміністрації, і ми надзвичайно серйозно ставимося до повідомлень нашого персоналу про аномальні порушення здоров'я", - зазначив співбесідник.

Жертви можливих нападів повідомляли про симптоми, схожі з "гаванським синдромом 2016 року", коли низка американських шпигунів та дипломатів відчули головний біль, втрату рівноваги та слуху, дзвін та тиск у вухах, а іноді і ураження мозку.

Джерела також стверджують, що сліди російських шпигунів були знайдені на кожному місці, де американські службовці повідомляли про раптові погіршення здоров'я, які не мають пояснень. Крім того, Штати впевнені, що ГРУ володіє зброєю спрямованої енергії, яка може завдати таких уражень. Ізраїль та Китай також мають подібні технології, але вони не працювали в місцях, де відбулися згадані інциденти і, ймовірно, не мають причин застосовувати це проти США.

"Це виглядає, пахне та відчувається, як ГРУ", – заявив один з колишніх співробітників служби безпеки, який брав участь у розслідуванні.

Прессекретарка директора Національної розвідки Авріл Хейнс прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що розвідувальне товариство "не має остаточної інформації про причини цих інцидентів" і не зробило висновки про те, чи несе за це відповідальність іноземний суб'єкт.

У квітні ЗМІ, зокрема і "Інтерфакс", писали про те, що Штати розслідують щонайменше два випадки погіршення самопочуття людей на своїй території, що нагадують "гаванський синдром".

Поняття "гаванський синдром" з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї відчули неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. У США вважають, що це є наслідком дії мікрохвильової зброї.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей. Дослідники поки остаточно не впевнені, що за погіршенням здоров'я службовців і дипломатів стоїть саме зброя, але деякі впевненя, що вона дуже легко транспортується через малі габарити та може вражати на відстані від 500 до 1000 ярдів (450-900 метрів).