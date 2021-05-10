Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

"Буде враховано "все, що відбувається в країні", у тому числі - переслідування польської меншини".

Європейський Союз готує новий, четвертий, пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Deutsche Welle.

"У Білорусі режим продовжує репресії і залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську громаду. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде прийнятий у найближчі тижні", - зазначив Боррель.

Він додав, що в четвертому пакеті буде враховано "все, що відбувається в країні", у тому числі - переслідування польської меншини.

Про підготовку четвертого пакету санкцій Боррель заявив ще в лютому. Перед засіданням Ради ЄС високопоставлений чиновник Євросоюзу пояснив тривалу підготовку четвертого пакету, зокрема, тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки ефективні вже введені санкції.

Нагадаємо, у жовтні, листопаді та грудні минулого року Євросоюз у відповідь на фальсифікації на президентських виборах в Білорусі і на придушення протестів прийняв три пакети санкцій проти режиму Лукашенка. В цілому під обмеженнями знаходяться 88 осіб, включаючи самого Лукашенка, а також сім підприємств та установ.

У березні цього року 19 країн підтримали ініціативу збору доказів злочинів режиму Лукашенка.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати його президентські повноваження.