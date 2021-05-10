У Сомалі терорист-смертник убив шістьох поліцейських

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У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок вибуху із терористом-смертником загинули шестеро правоохоронців. Відповідальність за теракт поклали на ісламське угрупування "Аль-Шабааб", пише Reuters

Терористи підтвердили відповідальність, але назвали меншу кількість жертв – п'ятьох.

"Шестеро поліцейських, включно з командиром поліції округу Вабері, були підтверджені як загиблі, ще шестеро отримали поранення у результаті вибуху", – заявив на пресконференції спікер поліції Садик Аден Алі Дудин.

Повстанці "Аль-Шабааб" з 2008 року ведуть боротьбу за повалення уряду Сомалі та встановлення свого уряду, заснованого на жостокму трактуванні ісламського закону. Терористи регулярно обстрілюють Могадішо та інші райони Сомалі.