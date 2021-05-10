У Сомалі терорист-смертник убив шістьох поліцейських

Терористи підтвердили відповідальність, але назвали меншу кількість жертв – п'ятьох.
"Шестеро поліцейських, включно з командиром поліції округу Вабері, були підтверджені як загиблі, ще шестеро отримали поранення у результаті вибуху", – заявив на пресконференції спікер поліції Садик Аден Алі Дудин.
Повстанці "Аль-Шабааб" з 2008 року ведуть боротьбу за повалення уряду Сомалі та встановлення свого уряду, заснованого на жостокму трактуванні ісламського закону. Терористи регулярно обстрілюють Могадішо та інші райони Сомалі.