У Празі арештували трьох чехів, які воювали на сході України на боці ДНР

Їх звинувачують у підтримці, фінансуванні та пропаганді тероризму.

Окружний суд Праги-5 встановив запобіжний захід для трьох із п'яти обвинувачених, які, на думку слідчих, брали участь у бойових діях на сході України на боці ДНР.

Про це пише novinky.cz з посиланням на прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Білого.

Суд арештував голову “Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві світу” Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священника Пржемисла Івана Гадраву.

Їх звинувачують у підтримці, фінансуванні та пропаганді тероризму. Також серед обвинувачених є одна юридична особа.

Криміналісти вважають, що затримані громадяни Чехії виїжджали до України воювати на стороні проросійських сепаратистів або планували, організовували чи підтримували такі поїздки.

Керівництво об'єднання організовувало “військові дні” для дітей початкової школи в Чехії і регулярно проводили військові навчання з "дозволеною законом зброєю та її копіями". Його членів об'єднує гостра критика щодо НАТО, окремі представники об'єднання називають Північноатлантичний альянс “терористичною організацією”.

Обвинуваченим, серед іншого, загрожує до 20 років позбавлення волі за терористичний напад і до 12 років – за фінансування тероризму.

Адвокати обвинувачених рішення не прокоментували. Постанову суду можна оскаржити у Празькому міському суді.