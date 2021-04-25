У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
ГоловнаСвіт

У Празі арештували трьох чехів, які воювали на сході України на боці ДНР

Їх звинувачують у підтримці, фінансуванні та пропаганді тероризму.

У Празі арештували трьох чехів, які воювали на сході України на боці ДНР
Фото: novinky.cz

Окружний суд Праги-5 встановив запобіжний захід для трьох із п'яти обвинувачених, які, на думку слідчих, брали участь у бойових діях на сході України на боці ДНР.

Про це пише novinky.cz з посиланням на прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Білого.

Суд арештував голову “Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві світу” Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священника Пржемисла Івана Гадраву.

Їх звинувачують у підтримці, фінансуванні та пропаганді тероризму. Також серед обвинувачених є одна юридична особа.

Криміналісти вважають, що затримані громадяни Чехії виїжджали до України воювати на стороні проросійських сепаратистів або планували, організовували чи підтримували такі поїздки.

Керівництво об'єднання організовувало “військові дні” для дітей початкової школи в Чехії і регулярно проводили військові навчання з "дозволеною законом зброєю та її копіями". Його членів об'єднує гостра критика щодо НАТО, окремі представники об'єднання називають Північноатлантичний альянс “терористичною організацією”.

Обвинуваченим, серед іншого, загрожує до 20 років позбавлення волі за терористичний напад і до 12 років – за фінансування тероризму.

Адвокати обвинувачених рішення не прокоментували. Постанову суду можна оскаржити у Празькому міському суді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також