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Помер лідер сербських "Нічних вовків", нагороджений медаллю "За повернення Криму"

Саша Савич помер на 44-му році життя від обширного інфаркту.

Помер лідер сербських "Нічних вовків", нагороджений медаллю "За повернення Криму"
Саша Савич та Олександр Залдостанов
Фото: Instagram/Александр Залдостанов

Лідер сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич помер на 44-му році життя від обширного інфаркту.

Про це 24 квітня повідомила сім'я байкера і глави мотоклубу Олександра Залдостанова ("Хірурга"), пише Крим.Реалії. За словами Залдостанова, Савич був нагороджений російської медаллю "За повернення Криму". Цією медаллю після 2014 року нагороджували тих, хто посприяв окупації півострова Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, Савич народився в Берліні, жив у місті Ніш на півдні Сербії. Добровольцем воював під час війни в Югославії.

У 2018 році Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію двом лідерам російського байкерського руху "Нічні вовки" - Олександру Залдостанову і Саші Савичу.

Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов позиціонує себе як друг президента Росії Володимира Путіна. У 2014 році очолювані ним байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати мітинги на підтримку окупації Криму. "Хірурга" внесли до переліку осіб, щодо яких після окупації Криму запровадили  санкції США і Канада.

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