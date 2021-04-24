Росія закрила частину районів Чорного моря для іноземних кораблів

"Райони, в яких заборонено судноплавство, не виходять за зовнішні кордони територіального моря Росії".

Росія з cуботи, 24 квітня закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

Про це пише rbc.ru.

Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного краю Криму.

У зазначену зону не потрапили Керченська протока і підходи до неї.

У Міноборони Росії зазначали, що “райони, в яких заборонено судноплавство, не виходять за зовнішні кордони територіального моря Росії”.

Нагадаємо, 15 квітня РФ оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України такий крок назвали грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Пізніше у США висловили глибоке занепокоєння планами і закликали країн припинити залякувати кораблі в регіоні.