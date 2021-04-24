Резніков про “міністра охорони здоров'я ДНР”: у нього російський паспорт і квартира в Ростові

Так званий “міністр охорони здоров'я ДНР” в березні 2021 року купив квартиру в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Її вартість – близько 55 тис. доларів США.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.

Також Резніков зазначив, що цей співробітник окупаційного “уряду” в Донецьку має російське громадянство.

Резніков уточнив, що мова йде про Олександра Оприщенка. За інформацією, яка є у розпорядженні віцепрем'єра, Оприщенко отримав російський паспорт в травні 2020 року.

“Росія блокує рух через КПВВ. В кінці минулого року в окупованих районах Донецької і Луганської областей була найвища в світі летальність від COVID-19. Наші громадяни опинилися в заручниках. Вони не могли виїхати за ліками або звернутися за медичною допомогою. Люди віддавали останнє, щоб хоч якось допомогти своїм близьким. І на цьому тлі людина, яка відповідає за медицину, купує квартиру в Ростові”, – говорить Рєзников.

“Є ще один нюанс. Прості люди змушені брати російське громадянство, щоб вижити. Але їм видають паспорти, які по суті є фейком. Вони надають право голосувати на виборах, але за таким паспортом не можна влаштувати нормальне життя в Росії, отримати соціальний пакет і багато іншого. При цьому вся верхівка окупаційної адміністрації РФ в Донецьку і Луганську має паспорти, які дозволяють виїхати в Росію і там спокійно жити. Всі ці так звані керівники не збираються залишатися в Донецьку і Луганську. Тому вони так байдуже ставляться до того, що окупація просто-напросто знищує Донбас. Там дуже складна соціально-економічна ситуація. Закриваються і затоплюються шахти. Колосальні зарплатні борги. Головне – регіон стрімко наближається до екологічної катастрофи. Ситуація з водою там буде чи не гіршою, ніж в Криму. Люди повинні розуміти, що ці так звані “міністри” діють виключно в інтересах Росії і своїх особистих, тому що там бачать своє майбутнє. Вони блокують КПВВ, вони закривають підприємство і в підсумку викинуть людей на вулицю”, – заявив Резніков.

Нагадаємо, російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.