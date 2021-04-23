Регламентний Комітет ПАРЄ переніс розгляд дисциплінарних санкцій щодо Гончаренка, - Мезенцева

Регламентний Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про перенесення розгляду дисциплінарних санкцій щодо народного депутата Олексія Гончаренка за відсутності відповідної статті регламенту.

Про це у Facebook повідомила голова української делегації Марія Мезенцева.

Питання про санкції щодо Гончаренка постало після того, як він під час свого виступу показав прострілений кулями прапор України.Таким чином, за словами Мезенцевої, він виконав прохання військових. Українська делегація також не знайшла підтверджень того, що такі дії несуть в собі порушення.

“Одразу ж після цього інциденту (вимкнення мікрофону і направлення листа до регламентного комітету Президентом Асамблеї), як керівниця Постійної делегації я провела термінову зустріч з Президентом Р. Даємсом, а наступного дня було прийнято рішення Регламентного Комітету про перенесення розгляду цього кейсу за відсутності відповідної статті регламенту. Також члени делегації підтримали Олексія на засіданнях всіх політичних груп”, - повідомила Мезенцева.

Вона також повідомила, що під час весняної сесії українська делегація зробила кілька важливих дій. Зокрема, йдеться про просування заяви та письмової декларації голови литовської делегації Емануеліса Зінгерса про ескалацію конфлікту на україно-російському кордоні, збір підписів під ініціативою створення групи Кримської Платформи, внесення поправок до резолюції за результатами дебатів по Олексію Навальному та до резолюції по Білорусі.

“Вже починаємо готуватися до третьої частини сесії в червні! Вона буде дуже важливою для України, адже ми голосуватимемо резолюції по порушенню прав людини в Криму, куди всі правки української делегації були підтримані на комітеті з рівності та недискримінації, а також одне з найважливіших питань - це розгляд стану моніторингової процедури проти РФ - дебати будуть запеклими”, - написала Мезенцева.

Нагадаємо, 20 квітня президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив українському депутатові Олексієві Гончаренку дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України. За словами Гончаренка, Під час сесії ПАРЄ, на якій обговорювалися стратегічні пріоритети Асамблеї, він вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи в умовах війни. Після того,як Гончаренко показав прапор України з дірками від російських куль, президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив його виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями.

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи тривала з 19 до 22 квітня. У зв'язку з карантином делегати працюватимуть у гібридному режимі – як очно, так і в форматі відеоконференцій.