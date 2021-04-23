Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
ГоловнаСвіт

Навальний оголосив про припинення 24-денного голодування

Російському політику почали надавати медичну допомогу.

Навальний оголосив про припинення 24-денного голодування
Фото: EPA/UPG

Російський опозиціонер Олексій Навальний вирішив припинити голодування.

Про це повідомляється в його інстаграмі.

Своє рішення Навальний пояснив тим, що йому почали надавати медичну допомогу, а подальше голодування загрожує його життю.

"Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дня", - заявив Навальний.

Нагадаємо, що 44-річний опозиційний політик Олексій Навальний з лютого знаходиться за ґратами. Його ув'язнили за кримінальною справою, яку він вважає політично мотивованою.

У колонії стан його здоров'я, підірваний отруєнням "Новачком", різко погіршився, а 31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів.

Ситуація з Навальним викликала занепокоєність на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

Після цього Федеральна служба виконання покарань вирішила перевести його з колонії у стаціонар лікарні для засуджених.

22 квітня цивільні лікарі, які лікували Навального на волі, звернулися до нього з проханням припинити голодування. Вони заявили, що "подальше голодування може завдати істотної шкоди здоров'ю Навального і може привести до найбільш печального результату - до смерті".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також