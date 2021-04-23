Навальний оголосив про припинення 24-денного голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний вирішив припинити голодування.

Про це повідомляється в його інстаграмі.

Своє рішення Навальний пояснив тим, що йому почали надавати медичну допомогу, а подальше голодування загрожує його життю.

"Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дня", - заявив Навальний.

Нагадаємо, що 44-річний опозиційний політик Олексій Навальний з лютого знаходиться за ґратами. Його ув'язнили за кримінальною справою, яку він вважає політично мотивованою.

У колонії стан його здоров'я, підірваний отруєнням "Новачком", різко погіршився, а 31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів.

Ситуація з Навальним викликала занепокоєність на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

Після цього Федеральна служба виконання покарань вирішила перевести його з колонії у стаціонар лікарні для засуджених.

22 квітня цивільні лікарі, які лікували Навального на волі, звернулися до нього з проханням припинити голодування. Вони заявили, що "подальше голодування може завдати істотної шкоди здоров'ю Навального і може привести до найбільш печального результату - до смерті".