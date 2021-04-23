Росія вирішила вислати п’ятьох польських дипломатів

Такий крок зроблено у відповідь на "провокаційні дії Польщі".

Міністерство зовнішніх справ Російської Федерації оголосило персонами нон грата п'ятьох співробітників посольства Польщі, про що поінформувало посла Республіки Польща Кшиштофа Краєвського.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що такий крок зроблено у відповідь на "провокаційні дії Польщі щодо висилання російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності".

Згідно з повідомленням, співробітникам посольства Польщі потрібно залишити територію РФ до кінця дня 15 травня.

15 квітня Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата і вислала їх зі своєї території. У польському МЗС розповіли, що до відомства був викликаний російський посол, і йому була вручена відповідна нота. Підставою для висилки стало порушення цими особами умов дипломатичного статусу і провадження шкідливої діяльності.

Відносини Росії і західних країн різко погіршилися. Крім Польщі, про висилку російських дипломатів оголосили США, Болгарія, Україна, Чехія та Словаччина.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам.

Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією. З Вашингтону вишлють десять російських дипломатів.

Того ж дня президент Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії.