США ввели нові санкції проти Росії

Під обмеження потрапили кілька десятків осіб і компанії та російський держборг.

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Серед них - кілька осіб та організацій, пов'язаних з "поваром Путіна" Євгеном Пригожиним.

Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам.

Це військовий технополіс "ЭРА" в Анапі, АО "Пасіт", Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв та автоматики безпеки ("Спецвузавтоматика"), ТОВ "Необіт", АО "АСТ" і АО "Позитив Текнолоджиз".

Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією.

Це проєктна організація "Ленпромтранспроект", "Дирекція з будівництва залізниці Беркатіт-Томмот-Якутсь" та генеральний директор "Мостотреста" Леонід Риженькін (за участь в будівництві Керченського мосту), Сімферопольське СІЗО-1 (за порушення прав людини), міністри окупаційної адміністрації Ларіса Кулініч і Павло Каранда, начальник кримського управління ФСБ Леонід Михайлюк та начальник кримського управління Слідчого комітету Володимир Терентьєв (як представники окупаційної влади).

Внесення цих осіб до санкційних списків передбачає блокування їх активів на території США. Американським громадянам заборонено співпрацю з ними.

З Вашингтону вишлють десять російських дипломатів.

Санкції також торкнуться державного боргу Росії. З 14 червня американським інвесторам буде заборонено купувати державні облігації, випущені російським Центробанком, Міністерством фінансів чи Фондом національного добробуту.

США також вперше відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення.